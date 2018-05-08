Суд не удовлетворил жалобу защиты капитана судна "Норд"

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым в сети Facebook.

8 мая 2018 состоялось заседание Апелляционного суда Херсонской области, по итогам которого судья отказал в удовлетворении жалобы. До этого Херсонский городской суд применил к капитану судна "Норд" меру пресечения в форме его собственного обязательства в деле по поводу незаконном вылове рыбных ресурсов.

Ранее 25 марта на территории украинских вод Азовского моря корабль морской охраны украинской Госпогранслужбы остановил рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом. Команда корабля предоставила для проверки недействительны грузовые и паспортные документы.10 апреля капитану корабля "Норд" озвучили второе подозрение по поводу незаконного вылова рыбы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", капитан крымского рыболовецкого судна под российским флагом "Норд" Владимир Горбенко находится в больнице Днепра.