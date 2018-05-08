12:17 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд не удовлетворил жалобу защиты капитана судна "Норд"

Апелляционный суд Херсонской области принял решение не удовлетворять жалобу адвоката капитана российского судна "Норд".

Суд не удовлетворил жалобу защиты капитана судна

Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым в сети Facebook.

8 мая 2018 состоялось заседание Апелляционного суда Херсонской области, по итогам которого судья отказал в удовлетворении жалобы. До этого Херсонский городской суд применил к капитану судна "Норд" меру пресечения в форме его собственного обязательства в деле по поводу незаконном вылове рыбных ресурсов.

Ранее 25 марта на территории украинских вод Азовского моря корабль морской охраны украинской Госпогранслужбы остановил рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом. Команда корабля предоставила для проверки недействительны грузовые и паспортные документы.10 апреля капитану корабля "Норд" озвучили второе подозрение по поводу незаконного вылова рыбы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", капитан крымского рыболовецкого судна под российским флагом "Норд" Владимир Горбенко находится в больнице Днепра.


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