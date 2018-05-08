Археологи разгадали тайну гробницы фараона Тутанхамона

Сообщается, что реальная легенда о богатсвах фараона может быть разрешена целым рядом логичных аргументов. Во-первых, за стенами одной из пирамид в Гизе может быть гробница царицы Нефертити, которая, по мнению некоторых историков, была матерью Тутанхамона

Во-вторых, на месте захоронения, которое по сей день считается усыпальницей Тутанхамона нашли секретную дверь, за которой может находится та самая комната царицы Нефертити.

В то же время, итальянские специалисты из Туринского университета недавно опубликовали новые сканы гробницы, на которых видно женские останки тела. Руководитель исследовательской группы доктор Франческо Порчелли заявил, что общество может разочароваться в том, что многолетняя легенда будет разрушена, однако знать правду всегда лучше, чем постоянно быть в заблуждении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французские археологи проводя археологические раскопки в Судане случайно наткнулись на редкую библиотеку с табличками на кушитском языке.