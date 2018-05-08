01:00 08.05.2018 | Общество | Новости
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Археологи разгадали тайну гробницы фараона Тутанхамона

Египтологи из Национального археологического института Британии утверждают, что золотой гробницы легендарного фараона Тутанхамона никогда не существовало. Об этом передает ВВС Украина.

Археологи разгадали тайну гробницы фараона Тутанхамона

Сообщается, что реальная легенда о богатсвах фараона может быть разрешена целым рядом логичных аргументов. Во-первых, за стенами одной из пирамид в Гизе может быть гробница царицы Нефертити, которая, по мнению некоторых историков, была матерью Тутанхамона

Во-вторых, на месте захоронения, которое по сей день считается усыпальницей Тутанхамона нашли секретную дверь, за которой может находится та самая комната царицы Нефертити.

В то же время, итальянские специалисты из Туринского университета недавно опубликовали новые сканы гробницы, на которых видно женские останки тела. Руководитель исследовательской группы доктор Франческо Порчелли заявил, что общество может разочароваться в том, что многолетняя легенда будет разрушена, однако знать правду всегда лучше, чем постоянно быть в заблуждении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французские археологи проводя археологические раскопки в Судане случайно наткнулись на редкую библиотеку с табличками на кушитском языке. 


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