Семья Рокфеллеров решила устроить аукцион музейных ценностей покойного Дэвида

Сообщается, что родственники и близкие выполняют завещание, оставленное Дэвидом Рокфеллером, который умер в 20 марта 2017 года. Всю свою коллекцию из предметов искусства, истории и культуры он попросил продать за 1 млрд долларов после своей смерти.

За свои 100 лет он насобирал редчайшие картины художников Пабло Пикассо, Клода Моне, Виллема де Кунинга, Джорджии О’Кифф и Эдварда Хоппера. Стоимость полотен варьируется от 7 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Также аукционный дом выставит на продажу полотно "Молодая девушка с корзиной цветов" творчества Пикассо, а также "Лилии" французского художника Клода Моне, работу Анри Матисса "Одалиска с магнолиями" и многие другие наследия искусства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский винный аукцион перечислил 15 млн долларов детям.