03:00 08.05.2018 | Общество | Новости
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Семья Рокфеллеров решила устроить аукцион музейных ценностей покойного Дэвида

Около 1600 лотов из коллекции миллиардеров Дэвида и Пегги Рокфеллеров могут получить новых хозяев на ближайшем аукционе Christie's. Об этом передает официальный сайт коллекционного дома. 

Семья Рокфеллеров решила устроить аукцион музейных ценностей покойного Дэвида

Сообщается, что родственники и близкие выполняют завещание, оставленное Дэвидом Рокфеллером, который умер в 20 марта 2017 года. Всю свою коллекцию из предметов искусства, истории и культуры он попросил продать за 1 млрд долларов после своей смерти. 

За свои 100 лет он насобирал редчайшие картины художников Пабло Пикассо, Клода Моне, Виллема де Кунинга, Джорджии О’Кифф и Эдварда Хоппера. Стоимость полотен варьируется от 7 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Также аукционный дом выставит на продажу полотно "Молодая девушка с корзиной цветов" творчества Пикассо, а также "Лилии" французского художника Клода Моне, работу Анри Матисса "Одалиска с магнолиями" и многие другие наследия искусства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский винный аукцион перечислил 15 млн долларов детям.


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