09:52 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая - 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне. 

Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

8 мая 1945 года стал днем окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. В память об этом историческом событии во многих странах мира ежегодно 8 мая отмечается День памяти и примирения. В Украине  праздник был установлен в 2015 году.

Символом почтения памяти жертв Второй мировой войны является красный мак. Этот цветок – памятный знак жертв всех военных и гражданских конфликтов, а также отображение кровавого следа от выстрела.

По этому поводу Нацсовет рекомендует проводить широкое освещение мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кстати, в большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник Победы во Второй мировой войне отмечают 8 мая под официальным названием День победы в Европе.


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