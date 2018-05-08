Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

8 мая 1945 года стал днем окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. В память об этом историческом событии во многих странах мира ежегодно 8 мая отмечается День памяти и примирения. В Украине праздник был установлен в 2015 году.

Символом почтения памяти жертв Второй мировой войны является красный мак. Этот цветок – памятный знак жертв всех военных и гражданских конфликтов, а также отображение кровавого следа от выстрела.

По этому поводу Нацсовет рекомендует проводить широкое освещение мероприятий по празднованию Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Кстати, в большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник Победы во Второй мировой войне отмечают 8 мая под официальным названием День победы в Европе.