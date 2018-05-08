Самая дорогая бутылка вина была продана в Чикаго

Сообщается, что аукционный дом Hart Davis Hart побил все рекорды по ценам винных изделий, который разошлись лотами на общую сумму в 7,2 млн долларов. В частности, "жемчужиной" вечера стала бутылка вина Grands-Echйzeaux (Domaine de la Romanйe-Conti) 1990 года, которая была продана за 26,2 тыс. долларов США. Неизвестный выкупил дорогую 6-литровую бутылку La Tвche 1983 года - за 31 тыс. долларов.

Французские вина разошлись всего за несколько часов: Corton-Charlemagne (Coche-Dury) 2011 и четыре бутылки которой были проданы за 76,4 тыс. долларов. А бутылка Musigny от (Domaine Leroy) 1993 ушла еще одному богачу за 11,9 тыс. долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон касательно внедрения правок в некоторые законодательные акты Украины про развитие изготовления теруарных вин и натуральных медовых напитков.