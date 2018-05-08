07:45 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия отправила на Донбасс боевикам очередной "гумконвой"

Очередная российская автомобильная колонна с так называемой гуманитарной помощью в ночь на вторник, 8 мая, отправилась в Донецк и Луганск.

Россия отправила на Донбасс боевикам очередной

Это уже 76-й по счета "гумконвой", который российское Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Как сказано в сообщении пресс-службы российского ведомства, колонна автомобилей вышла из центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы.

В грузовикам, как уже традиционно утверждают в МЧСе, более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты, утверждает российская сторона.

В пути автоколонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска Донецк, вторая – Матвеев Курган, а затем отправятся в Донецк и Луганск.

Напомним, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла из России на Донбасс 29 марта.

Как сообщал УРА-Информ, в машинах власти России направляют на неподконтрольные Украине территории оружие и военную технику, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.


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