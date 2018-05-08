Россия отправила на Донбасс боевикам очередной "гумконвой"

Это уже 76-й по счета "гумконвой", который российское Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Как сказано в сообщении пресс-службы российского ведомства, колонна автомобилей вышла из центра МЧС в Ростовской области и направилась в сторону российско-украинской границы.

В грузовикам, как уже традиционно утверждают в МЧСе, более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых детские продуктовые наборы, учебники литература и медикаменты, утверждает российская сторона.

В пути автоколонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска Донецк, вторая – Матвеев Курган, а затем отправятся в Донецк и Луганск.

Напомним, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла из России на Донбасс 29 марта.

Как сообщал УРА-Информ, в машинах власти России направляют на неподконтрольные Украине территории оружие и военную технику, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.