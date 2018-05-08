Россия отказалась говорить об обмене заложников с Украиной, - Кучма

На данный момент дата следующего обмена пленными неизвестна. Об этом во вторник, 8 мая, сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

По его словам, в последний раз украиснкая сторона предложила отдать россиян, которые находятся в Украине. Они на эту тему разговор вообще не хотят вести, - сказал Кучма.

Напомним, во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске 4 мая представители боевиков выдвинули требование передать им более 80 лиц, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. В ответ они согласились передать Украине не более 15 заложников.

Как сообщал УРА-Информ, во время заседания ТКГ 18 апреля украинская сторона подчеркнула, что данные о десятках заложников скрываются и потребовала предоставить полную информацию о заключенных.