Рассмотрение дела Нели Штепы перенесли на 1 июня

Сегодняшнее заседания не состоялось, поскольку одна из судья коллегии находится в отпуске. Следующее заседание назначено на 1 июня 2018 года.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, дело Штепы в Орджоникидзевском районном суде Харькова начнут рассматривать в два часа дня.

Напомним, Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации. Вместе с тем, сама Штепа свою вину не признает и заявляет о намерении снова стать мэром Славянска.

Как сообщал УРА-Информ, 1 марта текущего года судьям в деле Штепы в очередной заявили отвод, а дело отправили на автоматическое распределение.