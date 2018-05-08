00:30 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рассмотрение дела Нели Штепы перенесли на 1 июня

Запланированное на понедельник, 7 мая, в Харькове судебное заседание по делу бывшего городского головы Славянска Нели Штепы вновь перенесли.

Рассмотрение дела Нели Штепы перенесли на 1 июня

Сегодняшнее заседания не состоялось, поскольку одна из судья коллегии находится в отпуске. Следующее заседание назначено на 1 июня 2018 года.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, дело Штепы в Орджоникидзевском районном суде Харькова начнут рассматривать в два часа дня.

Напомним, Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации. Вместе с тем, сама Штепа свою вину не признает и заявляет о намерении снова стать мэром Славянска.

Как сообщал УРА-Информ, 1 марта текущего года судьям в деле Штепы в очередной заявили отвод, а дело отправили на автоматическое распределение.


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