Полторак рассказал о потерях ВСУ с начала АТО

В интервью Обозревателю он рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли 3 тысячи 332 человека, из них боевые потери - это 2 394 лица, и 938 - небоевые потери.

Министр обороны также назвал основные причины небоевых потерь.

"Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков", - добавил Полторак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в конце апреля на Донбассе антитеррористическая операция завершится. Тогда же начнется новый формат под руководством Объединенных сил.