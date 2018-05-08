Полиция раскрыла в Киеве сеть сбыта приставок для незаконной телетрансляции

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в городе Киев.

Преступники сбывали смарт-приставки (TV BOX), через которые можно было вести трансляции без лицензионного соглашения украинских телеканалов.

Продажа устройств проходила на специально установленном веб-ресурсе, а их цена колебалась от двух до четырех тысяч грн за штуку. Сотрудники этого Интернет-магазина до продажи научились приспосабливать приставки к украинской сети Интернет. Они настраивали и устанавливали обеспечения, которые давали возможность иметь в вольном доступе больше тысячи телеканалов. После покупки люди могли не совершать обязательные платежи за просмотр телеканалов.

Данные действия нарушителей принесли ощутимый ущерб правообладателям. По предварительным данным, сумма нанесенного правонарушителями ущерба достигает 1,5 млн грн.

Сотрудники киберполиции устроили ряд следственно-розыскных мер и выяснили личности всех участников преступной группировки и местоположение их офиса. Был устроен санкционированный обыск, во время которого изъяли компьютерную технику, более 20 смарт-приставок (TV BOX), дополнительные носители данных, а также техническую и черновую документацию. Все одержанное отправлено в экспертный центр для проведения всех нужных экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Петр Порошенко планирует посетить Донецкую и Луганскую области, с целью лично проверить и удостоверится в качестве трансляции сигналов украинских вещателей в зоне проведения АТО.