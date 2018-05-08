Колеса автомобиля сестры Савченко проколоты

Об этом Вера Савченко сообщает на странице в Facebook, разместив соответствующее видео.

Как свидетельствует запись, у автомобиля, который припаркован у жилища Савченко, острым предметом порезанны колеса по правому борту машины.

Сама В. Савченко прокомментировала данный инцидент, предположив, что теперь возникла необходимость заявлять в правоохранительные органы. Она пояснила, что допускала появление закладок на взрывчатки и прорезанных колес. Женщина добавила, будет продолжать следить за событиями, вызывать полицию и фиксировать првонарушение.

Как заявляет В. Савченко, 8 мая ей нужно было ехать по делам Фонда Надежды Савченко, но в данным момент ей не на чем осуществить планы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины допрашивают сестру Надежды Савченко Веру.