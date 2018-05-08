Измаильскому пограничнику выдадут премию за отклонение взятки

Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины.

В международный пограничный пункт пропуска "Рени" в Одесской области на въезд в Украину подъехала женщина. Она перемещалась на транспортном средстве марки "Мерседес". Женщина отдала на рассмотрение паспортного контроля внутренний паспорт гражданки Румынии 1990 года рождения. Пограничники, руководствуясь действующим законодательством, отказались пропустить ее по такому паспорту через государственную границу.

Во ходе проверки гражданка Румынии хотела вручить пограничнику взятку в 200 долларов США.

Работник службы отказался от денежного вознаграждения и предупредил нарушительницу об уголовной ответственности за попытку осуществления коррупции.

Далее во время общения с военнослужащими гражданка предъявила также украинский загранпаспорт.

После попытки незаконного пересечения границы на женщину составлен административный протокол. Внутренний паспорт гражданки Румынии изъят до решения суда.

По факту коррупции в полицию отправили сообщение о фиксации признаков уголовного правонарушения. За него предусмотрена ответственность по статье за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники прокуратуры Черновецкой области разоблачили преступную коррумпированную группу местных чиновников во главе с заместителем начальника управления водных ресурсов рек Прут и Серет.