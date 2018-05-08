14:31 08.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман отправляется в Черкассы из-за массового отравления детей

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выехал в Черкассы после отравления десятков школьников местного учебного заведения неизвестным веществом.

Гройсман отправляется в Черкассы из-за массового отравления детей

Об этом Гройсман сообщает в своем Twitter.

Он заявил о намерении в экстренном порядке вылететь воздушным транспортном в Черкассы с целью выяснения ситуации со здоровьем отравленных детей.

До этого с утра 8 мая от диспетчера "Станции скорой медицинской помощи" в оперативно-координационный отдел управления ГСЧС поступили сообщения об перемещении в Черкасскую областную детскую клиническую больницу 47 детей. Они отравились неизвестным веществом в Черкассах и теряли сознание во время школьной линейки в местной ООШ №8.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", был проведен экспресс-анализ кислорода на наличие сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов, ядовитых веществ на месте случившегося, но ничего подобного не зафиксировали. 


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