В понедельник в Украину немного похолодает и за дождит

Сухо будет только на западе страны. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем опустится до 19-21 градуса со знаком плюс.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Вечером ожидается дождь c грозой. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

На западе страны ночью без осадков, только днем местами кратковременный небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-10 теплых градусов. Днем будет не больше 14-й9 градусов тепла.

На севере Украины в понедельник местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-25 градусов.

В центре страны сегодня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов, в Днепропетровской области до 30 градусов.

На востоке Украины в понедельник сухо и тепло. Температура воздуха ночью удержится в пределах 12-18 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

На юге страны сегодня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 11-18 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 21 до 26 градусов.

В Крыму сегодня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 21-26 градуса.

Народный прогноз: В этот день почитается память мучеников Саввы Стратилата и Евсевия. В прежние времена к этому дню у крестьян заканчивался хлеб, начинался голодный май: Ну, хлеб-то давно весь вышел, поди возьми у Савки в лавке. В старину с этого дня бывало еще 12 холодов. В садах начинают цвести яблони, развертываются почки груши.