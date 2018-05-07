В Одессе на два дня без воды останутся все районы города

10 и 11 мая тут будут проводится работы по подключению нового водовода. Как сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала" Одессы, в связи с необходимостью подключения нового водовода Ду=600 мм, который был проложен в рамках капитального ремонта улицы Толбухина, с девяти часов утра четверга и до полудня пятницы будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города и области:
Киевский район;
Малиновский район;
Приморский район;
ж/м "Радужный";
Черноморка;
Таирова;
поселок Мизикевича;
поселок Ульяновка;
поселок Червоный Хутор;
Совиньйон - 1, 2, 3.
Вместе с тем отключение воды не коснется потребителей Суворовского района, Ленпоселка, Слободки и жилого массива "7-е Небо". Местыне власти обещают на период отключения воды подвозить техническую воду автоцистернами.
Бюветы в Приморском, Киевском и Малиновском районах города будут работать круглосуточно.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с вечера пятницы 4 мая и в течение субботы 5 мая была планово отключена подача холодной воды на нескольких улицах столицы.