23:47 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100193395:Polishuk

В Одессе на два дня без воды останутся все районы города

Почти во всех районах Одессы в конце недели останутся без воды.

В Одессе на два дня без воды останутся все районы города

10 и 11 мая тут будут проводится работы по подключению нового водовода. Как сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала" Одессы, в связи с необходимостью подключения нового водовода Ду=600 мм, который был проложен в рамках капитального ремонта улицы Толбухина, с девяти часов утра четверга и до полудня пятницы будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города и области:

Киевский район;

Малиновский район;

Приморский район;

ж/м "Радужный";

Черноморка;

Таирова;

поселок Мизикевича;

поселок Ульяновка;

поселок Червоный Хутор;

Совиньйон - 1, 2, 3.

Вместе с тем отключение воды не коснется потребителей Суворовского района, Ленпоселка, Слободки и жилого массива "7-е Небо". Местыне власти обещают на период отключения воды подвозить техническую воду автоцистернами.

Бюветы в Приморском, Киевском и Малиновском районах города будут работать круглосуточно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с вечера пятницы 4 мая и в течение субботы 5 мая была планово отключена подача холодной воды на нескольких улицах столицы.


Поделиться
Читайте также:
 
В Дубае задержали бывшего министра Украины Рудьковского - СМИ Во вторник в Украине умеренно тепло и дождливо "Укрзализныця" на Троицу назначила ряд дополнительных поездов Рассмотрение дела Нели Штепы перенесли на 1 июня
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив