В Одессе на два дня без воды останутся все районы города

10 и 11 мая тут будут проводится работы по подключению нового водовода. Как сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала" Одессы, в связи с необходимостью подключения нового водовода Ду=600 мм, который был проложен в рамках капитального ремонта улицы Толбухина, с девяти часов утра четверга и до полудня пятницы будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города и области:

Киевский район;

Малиновский район;

Приморский район;

ж/м "Радужный";

Черноморка;

Таирова;

поселок Мизикевича;

поселок Ульяновка;

поселок Червоный Хутор;

Совиньйон - 1, 2, 3.

Вместе с тем отключение воды не коснется потребителей Суворовского района, Ленпоселка, Слободки и жилого массива "7-е Небо". Местыне власти обещают на период отключения воды подвозить техническую воду автоцистернами.

Бюветы в Приморском, Киевском и Малиновском районах города будут работать круглосуточно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с вечера пятницы 4 мая и в течение субботы 5 мая была планово отключена подача холодной воды на нескольких улицах столицы.