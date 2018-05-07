22:32 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луцке СБУ задержала начальника местного отделения пограничного отряд - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник, 7 мая, разоблачили взяточника.

В Луцке СБУ задержала начальника местного отделения пограничного отряд - ФОТО

Начальник отделения Луцкого пограничного отряда требовал деньги от предпринимателя. Как сообщает пресс-служба СБУ, было установлено, что майор требовал десять тысяч гривен за не создание искусственных препятствий при проведении хозяйственной деятельности по переработке древесины в пограничной полосе.

Получение первой части взятки было задокументировано, а офицер был задержан во время получения второй части неправомерной выгоды в размере пять тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники прокуратуры Черновецкой области разоблачили преступную группу местных чиновников во главе с заместителем начальника управления водных ресурсов рек Прут и Серет. Чиновники требовали взятки от предпринимателя за разрешение добывать органические удобрения на водных объектах области.


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