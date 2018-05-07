13:15 07.05.2018 | Общество | Новости
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В Иерусалиме начали устанавливать дорожные знаки посольства США

Как минимум три дорожных знака посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалиме установили 7 мая, перед открытием на следующей неделе миссии. Действующий лидер США Дональд Трамп признал город столицей Израиля.

В Иерусалиме начали устанавливать дорожные знаки посольства США

Об этом сообщает Reuters.

Местный житель заявил, что специалисты устанавливали знаки на английском, иврите и арабском языках поблизости от расположенного на юге Иерусалима американского консульства. Оно окончательно станет посольством, когда осуществится официальный перевод из Тель-Авива 14 мая 2018 года. 

До этого 6 декабря 2017 года глава США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и старте подготовки к переносу туда посольства США из Тель-Авива. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не менее шести стран готовятся перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим.


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