В Иерусалиме начали устанавливать дорожные знаки посольства США

Об этом сообщает Reuters.

Местный житель заявил, что специалисты устанавливали знаки на английском, иврите и арабском языках поблизости от расположенного на юге Иерусалима американского консульства. Оно окончательно станет посольством, когда осуществится официальный перевод из Тель-Авива 14 мая 2018 года.

До этого 6 декабря 2017 года глава США объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и старте подготовки к переносу туда посольства США из Тель-Авива.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не менее шести стран готовятся перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим.