В Дубае задержали бывшего министра Украины Рудьковского - СМИ

Он был задержан за поддельный иракский паспорт. Как сообщает в понедельник, 7 мая, издание Левый берег, ссылаясь на свои собственные источники, задержание произошло в начале апреля, и вплоть до 20-х чисел он находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

Вместе с тем в издании отметили, что бывший министр за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку, по сведениям близких к нему лиц, не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014 года.

В процессе задержания у Рудьковского были обнаружены паспорта еще нескольких стран.

Украинский загранпаспорт Рудьковский получил в посольстве Украины в одной из стран Европы в 2017 году. У него было два отечественных загранпаспорта, выданных в 2012 году, один – с шенгенской визой, а другой – с американской туристической визой.

При получении биометрического паспорта - первый был изъят, а второй имеет действующую иракскую визу, которая несколько раз использовалась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2008 году Рудьковского обвинили в использовании госсредств в личных целях. По данным следствия, он потратил 390 тысяч гривен на поездку в Париж якобы с моделью Александрой Николаенко. Его задержали в начале февраля 2008 года, дело было закрыто в 2010 году.