В Балаклее спасатели продолжают обследование территории

Вместе с тем пешие патрули обследуют территорию.

По состоянию на семь часов утра понедельника, 7 мая, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 43 человек и десять единиц техники.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, задействованы также шесть человек личного состава ведомства и две единицы техники.

Напомним, возгорание в Балаклее на территории технической площадки, где продолжают очистку и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года, произошло днем ​​3 мая. Неубранные снаряды взрывались, часть жителей эвакуировалась. Жертв и пострадавших в результате события нет.

В ВСУ заявили, что среди версий возникновения пожара на бывшем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.

По данным ВСУ, после пожара 2017 года остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на воскресенье, 6 мая, в городе Балаклея продолжала местами тлеть трава. Вместе с тем взрывов боеприпасов на территории не наблюдается. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на данный момент на технической территории военной части 65-й Арсенал ситуация контролируемая, местами незначительное тление.