"Укрзализныця" на Троицу назначила ряд дополнительных поездов

В этом года она припадает на 27-28 мая. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте УЗ, уже сейчас в продаже имеются билеты на девять дополнительных поездов и три авиарейса.

Так, дополнительные поезда на Троицу будут курсировать:

поезд № 191/192 Киев-Львов 25, 26 и 28 мая;.

поезд № 243/244 Киев-Львов - 26 и 28 мая;

поезд № 197/198 Киев-Ковель - 25 и 28 мая;

поезд № 177 Киев-Хмельницкий - 27 мая;

поезд № 292/291 Хмельницкий-Киев будет курсировать в направлении Киева 25 мая и в Хмельницкий 29 мая;

поезд № 164/163 Киев-Харьков совершит рейсы 26 и 28 мая;

поезд № 242 Кременчуг-Киев отправится 25 мая в Киев, а обратно из Киева отправится 29 мая;

поезд № 780/779 Винница-Сумы будет курсировать 25, 26, 27, 28 мая;

поезд № 276/275 Львов-Днепр будет курсировать 27, 29 мая в Днепра и 28, 30 мая - во Львов. В одесском направлении дополнительные рейсы будут курсировать:

поезд № 92 Константиновка-Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28, 30 мая;

поезд № 747/748 Киев-Тернополь в дополнительный рейс отправится 26 мая, в обратном направлении - 27 мая;

поезд № 787 Харьков-Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая;

из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Троицу украинцы будут отдыхать три дня.

Кабинет министров Украины назначил 28 мая выходным днем, так как 27 мая отмечается Троица.