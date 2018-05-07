Украинские ВМС начнут вооружаться по стандартам НАТО

Сообщается, что отныне все корабли будут получать уникальный номер судна и собственный вымпел. Такая система классификации начала использовать британскими адмиралами в ходе Первой мировой войны, эффективность систематизации оценили и американские партнеры, которые переняли опыт островитян для собственных ВМС.

Новые вымпелы были замечены на украинских суднах во время подготовки парада по случаю столетия поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота. Профильный индекс состоит ыз буквенной (префикс) и цифровой частей. Первый указывает на класс корабля:

- F (Frigates) - фрегаты (корветы);

- L (Landing vessels) - десантные;

- М (Minesweepers) - минно-тральные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубок Лиги чемпионов УЕФА.