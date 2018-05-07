13:30 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В НАПК внесли предписание Супрун по делу Ларина

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание занимающей пост министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун в сторону директора Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Александра Ларина. 

В НАПК внесли предписание Супрун по делу Ларина

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сотрудники НАПК выяснили, что глава научно-практического центра пошел против законной статьи о предотвращении коррупции, а конкретно - не сообщил Министерство здравоохранения о присутствии у него потенциального конфликта интересов, который возник из-за нахождения в его подчинении на протяжении длительного времени его жены.

В НАПК планируют провести служебное расследование и обсудить вопрос о привлечении виновного лица к соответствующей закону ответственности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун поведала, что на сегодняшний день более 1 млн украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра.


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