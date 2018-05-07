15:10 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стало известно точное количество украинских миллионеров

В Украине выросло количество людей, доходы которых превышают 1 млн гривен в год. Об этом передает официальный сайт Государственной фискальной службы.

Стало известно точное количество украинских миллионеров

Всего свои декларации о доходах подали 4063 человека, из которых 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Средний возрастной категорией миллионеров стал промежуток годов от 30 до 45 лет, таких насчитали 1605 человек.

До 30 лет в Украине числится 188 миллионеров. Стоит отметить, что самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет, он оказался родом из города Черкассы, чем занимается юный предприниматель неизвестно.

Основные статьи заработка отечественных миллионеров следующие:

- банковские дивиденды - 9,8 млрд гривен;

- иностранные доходы - 6,2 млрд гривен;

- доходы от операций по продаже (обмену) объектов движимого и недвижимого имущества - 3,6 млрд гривен;

- доходы от наследования (получение в подарок) имущества - 2,5 млрд гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине вдвое выросло число миллионеров.


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