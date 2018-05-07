Спасатели и синоптики предупреждают украинцев о чрезвычайной пожарной опасности в Киеве

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, пятый уровень пожарной опасности ожидается по Киевской области и Киеву.

В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды выше 28 градусов, и вероятностью преждевременных разрушений и образования деформаций покрытия автомобильных дорог с 7 мая текущего года планируется ввести ограничения движения (в дневное время) тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Харькове произошел пожар в здании детского сада. По прибытии на место возгорания было обнаружено распространение пламени на крыше двухэтажного здания. Огонь хватил кровлю и чердачное помещение данной постройки на площади около 1000 кв.м.