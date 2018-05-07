Сеть поразили фото украинских танкистов - ФОТО

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook.

Как отмечается, силы BLUEFOR длительное время не проявляли никакой активности, украинцы решили перейти к активным действиям - осуществить рейд в глубокий тыл противника.

"Задача - захватить важный перекресток и удерживать его как можно дольше", - рассказали в сети.

Так, на пути к намеченной точке были замечены два БТР-80, два танка Т-84 и автомобиль HMMV. Однако несмотря ни на что группа успешно преодолела опасный участок и прорвалась в указанный район. В свою очередь противник начал взимать до перекрестка значительные силы - восемь танков Abrams и четыре бронемашины Bradley, а также значительные силы пехоты.

"Бой продолжался более двух часов. Полностью подавить сопротивление нашей группы удалось только применив огонь артиллерии. В результате потери сил BLUEFOR - четыре Abrams, два Bradley и до 20 пехотинцев", - отметили в Генштабе ВСУ.

В результате атаки нашему подразделению удалось уничтожить около половины инфраструктуры. Уже при возвращении в базовый лагерь, остатки украинской группы наткнулись на значительные силы противника и были остановлены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине усовершенствованный боевой модуль Дуплет, предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания.