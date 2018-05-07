11:13 07.05.2018 | Политика | Новости
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Путинское самодержавие - долго ли еще продержится российский монарх

Сегодня, 7 мая в Москве состоится 4 инаугурация президента России Владимира Путина. Об этом передает "Радио Свобода".

Путинское самодержавие - долго ли еще продержится российский монарх

Период 18-летнего правления Путина в закрытых кругах называют по-разному: "вставание с колен", "коррумпированное самодержавие", "вечный мир". Церемония официального вступление в должность российского президента стартует сегодня в 11:00 по Киеву. Критики Путина в очередной раз назвали выборы лишь демократической витриной, которая создается для торгово-экономических партнеров России.

Сторонники президента считают, что сейчас России нужен правитель с "сильной рукой", особенно, когда страна оказалась на грани "холодной войны" с Европой и США.

Напомним, что накануне инаугурации антипутинские демонстрации прошил в 90 городах. Стоит отметить, что В Москве, Санкт-Петербурге акции протеста являются несанкционированными, и что полиция сможет применять силу в случае провокаций со стороны активистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российского политика и оппозиционера Алексея  Навального отпустили на свободу.


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