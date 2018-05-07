Путинское самодержавие - долго ли еще продержится российский монарх

Период 18-летнего правления Путина в закрытых кругах называют по-разному: "вставание с колен", "коррумпированное самодержавие", "вечный мир". Церемония официального вступление в должность российского президента стартует сегодня в 11:00 по Киеву. Критики Путина в очередной раз назвали выборы лишь демократической витриной, которая создается для торгово-экономических партнеров России.

Сторонники президента считают, что сейчас России нужен правитель с "сильной рукой", особенно, когда страна оказалась на грани "холодной войны" с Европой и США.

Напомним, что накануне инаугурации антипутинские демонстрации прошил в 90 городах. Стоит отметить, что В Москве, Санкт-Петербурге акции протеста являются несанкционированными, и что полиция сможет применять силу в случае провокаций со стороны активистов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российского политика и оппозиционера Алексея Навального отпустили на свободу.