Полиция Баку отпустила подозреваемого в нападении на Найема, - адвокат

Он был задержан до того, как об этом объявили украинские правоохранители. Как пояснил в понедельник, 7 мая, адвокат подозреваемого Олег Ищенко, о задержании было объявлено с опозданием, и к тому моменту уже его освободили.

По-моему, позавчера его освободили. У него забрали паспорт. Сейчас он на свободе, - рассказал Ищенко, добавив, что его подзащитный хочет вернуться в Украину и сейчас мы выясняем, как это можно сделать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киева сегодня во время заседания избрал для Магомеда-Амина Саитова - четвертого подозреваемого в нападении на Найема - меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.