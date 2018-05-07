Найема будут охранять сотрудники полиции, - Князев

Его физически будут охранять сотрудники полиции на тот период, который мы будем считать нужным. Об этом в понедельник, 7 мая, в селе Чайки Киевской области заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

При этом он пояснил, что охрана предоставлена в связи с угрозами, которые поступают, как самому Найему, так и его родственникам.

Напомним, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема. В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Шевченковский районный суд утвердил решение в сторону четвертого подозреваемого в нападении на Найема. Ему определили меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Срок длительности решения об аресте подозреваемого по данному делу составляет 56 дней, то есть он действителен до 1 июля 2018 года.