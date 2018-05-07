10:15 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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НАБУ настаивает на объявлении Охендовскому подозрения, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины намерено объявить окончательное подозрение главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому.

НАБУ настаивает на объявлении Охендовскому подозрения, - Сытник

На данный момент он проходит по, так называемому, делу о "черной бухгалтерии" "Партии регионов". Как пояснил глава НАБУ в интервью "РБК-Украина", дело против Охендовского было выделено отдельно из общего массива фигурантов "черной бухгалтерии".

Вместе с тем Специализированная антикоррупционная прокуратура остановила расследование в связи с направлением международных правовых поручений других стран, - пояснил он, добавив, что на тот момент почерковедческая экспертиза уже подтвердила подлинность подписи Охендовского.

Детективы готовы заканчивать это дело и недавно суд отменил решение о приостановке расследования. Сейчас оно восстановлено, поэтому мы будем настаивать на том, чтобы подозрение было окончательно объявлено, и чтобы это дело пошло в суд, - отметил Сытник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 апреля САП возобновила досудебное расследование по Охендовскому.

Его подозревают в том, что он на должности члена ЦИК в 2010-2012 году получил взятки от "Партии регионов" на общую сумму более 160 тысяч долларов.


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