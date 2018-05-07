На Донбассе в воскресенье боевики 80 раз открывали огонь, один военный погиб

Боевики по состоянию на семь часов утра понедельника, 7 мая, 80 раз обстреляли украинские позиции. В результате боевых действимй один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Как сообщает УРА-Инфомр, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино.

Боевики 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, два раза из танка. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону.

Оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. Вчера, 6 мая, ими дважды был обстрелян из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское, на окраине города Горловка Донецкой области.

По данным украинской разведки, бойцы ВСУ нанесли потери боевикам, трое убиты и пять получили ранения.

Напомним, на Донбассе в воскресенье, 6 мая, в районе проведения Операции объединенных сил на мине подорвались украинские военные. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.