02:00 07.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Буковине чиновник попался на взятке и умер, когда у него отобрали деньги

Сотрудники прокуратуры Черновецкой области разоблачили преступную группу местных чиновников во главе с заместителем начальника управления водных ресурсов рек Прут и Серет.

На Буковине чиновник попался на взятке и умер, когда у него отобрали деньги

Чиновники требовали взятки от предпринимателя за разрешение добывать органические удобрения на водных объектах области. Как сообщают местные СМИ, во время передачи взятки одного из чиновников задержали вместе с посредником, который также должен был получить процент от взятки.

При этом во время задержания погоревший на взятке чиновник пожаловался на боль в сердце. На место задержания немедленно были вызваны медики, а полицейские до их приезда оказывали ему первую помощь.

Вместе с тем задержанный скончался в карете скорой помощи. Предварительной причиной смерти медики называют сердечный приступ. Мужчине стало плохо в тот момент, когда открылся багажник и он увидел деньги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице силовики 6 марта задержали двух чиновников Киевского экспертно-технического центра Гоструда и столичного управления Госпродпотребслужбы. Мужчин задержали на "горячем" во время получения денег.


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