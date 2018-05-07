Минюст утвердил порядок зачисления учеников в начальную школу

Соответствующий документ был подписан в субботу, 5 мая. Таким образом, детей будут зачислять в школы по территориальному принципу.

Для зачисления в первый класс один из родителей должен подать соответствующую заявку до желаемого учебного заведения не позднее 31 мая, или уже после 15 июня. Также родители могут подавать аналогичные заявки в другие образовательные учреждения.

Вместе с тем, при наличии и по желанию одного из родителей при подаче заявления может быть предъявлен документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из родителей на территории обслуживания учреждения образования, реквизиты которого указываются в заявлении, - указано в документе Минюста.

Также в случае остатка свободных мест в школе, все заявки принимаются и дети становятся учениками этой школы. Если же заявок подано больше, чем есть свободных мест в учебном заведении, то "до 1 июня включительно зачисляются все дети, место проживания которых на территории обслуживания учреждения образования подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, которые получают образование в этом заведении, детьми работников этого учреждения образования, выпускниками дошкольного подразделения учреждения образования (в случае его наличия)".

Также школа может провести жеребьевку для зачисления учащихся на свободные места. Жеребьевка должна состояться с 5 до 15 июня включительно. Зато проверка знаний у детей для зачисления в школы проводиться не будет. Так же не обязательно присутствие ребенка во время подачи заявок одним из родителей. Документ вступит в силу 8 мая 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в будущем учебном году, прием детей в первые классы будет осуществляться по территориальному принципу.