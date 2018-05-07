Корабль РФ "плавучий Чернобыль" выплыл в Арктику

Об этом сообщает euronews.

Корабль планируют начать использовать в 2019 году в Певеке на побережье Чукотки на Дальнем Востоке Российской Федерации, откуда он будет отправлять ядерную энергию к нефтяным вышкам и городу.

Хотя экологи Greenpeace считают, что размещение корабля в море смотрится, как балансировка атомной электростанции на деревянном поддоне, размещенных в самых непредсказуемых водах мира.

Группа экологов также требуют, чтобы судно с токсичными отходами на борту, что будут храниться в течение двенадцати лет, должно пройти независимый анализ со стороны международного сообщества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине запускают проект ликвидации опасных химикатов "Обзор и обновление Национального плана выполнения Стокгольмской Конвенции по стойким органическим загрязнителям".