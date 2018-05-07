12:34 07.05.2018 | Общество | Новости
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Корабль РФ "плавучий Чернобыль" выплыл в Арктику

Плавательное средство в виде российской атомной электростанции "Академик Ломоносов", которую исследователи называют "плавучий Чернобыль", запустила свой путь к арктическому портовому пункту Певек.

Корабль РФ

Об этом сообщает euronews.

Корабль планируют начать использовать в 2019 году в Певеке на побережье Чукотки на Дальнем Востоке Российской Федерации, откуда он будет отправлять ядерную энергию к нефтяным вышкам и городу. 

Хотя экологи Greenpeace считают, что размещение корабля в море смотрится, как балансировка атомной электростанции на деревянном поддоне, размещенных в самых непредсказуемых водах мира.

Группа экологов также требуют, чтобы судно с токсичными отходами на борту, что будут храниться в течение двенадцати лет, должно пройти независимый анализ со стороны международного сообщества.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Украине запускают проект ликвидации опасных  химикатов "Обзор и обновление Национального плана выполнения Стокгольмской Конвенции по стойким органическим загрязнителям".

 


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