Яд "Новичок" не произодили и не хранили в Чехии - премьер-министр

Об этом сообщает Idnes.cz.

До этого глава республики Земан сообщал, что нервно-паралитический газ "Новичок" в немногочисленном числе производился и сберегался в Чехии.

Как считает премьер, очевидное несоответствие между заявлениями руководства и президента появилось из-за того, что Милош Зенман применял более мягкую интерпретацию профессиональных значений.

В правительстве подчеркнули, что президент, скорее всего, не учел различия между словами производства и тестирования.

В МИД Чехии утверждают, что нервно-паралитический вещество, о котором твердил Земан - А-230. Оно отличается от "Новичка", который применяли в Британии во время нападения на экс-шпиона Сергея Скрипача и его дочери, его не тестировал чешский Институт военных исследований в Брно.

В ведомстве добавили, что несколько миллилитров А-230 были сделаны, проанализированы и ликвидированы в институте Брно, чтобы понимать пути, как оберегаться против него. Институт в Брно действует с разрешения Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю наконец-то определил дозу примененного при отравлении Скрипалей вещества.