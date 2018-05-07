16:31 07.05.2018 | Общество | Новости
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Яд "Новичок" не произодили и не хранили в Чехии - премьер-министр

Чехия никогда не изготовляла, не разрабатывали и не сберегали нервно-паралитическое вещество "Новичок", как утверждает премьер-министр Республики Андрей Бабиш. Как он заявил, такими данными оперирует чешская контрразведка BIS ( "Информационная служба безопасности") и военная разведка.

Яд

Об этом сообщает Idnes.cz.

До этого глава республики Земан сообщал, что нервно-паралитический газ "Новичок" в немногочисленном числе производился и сберегался в Чехии. 

Как считает премьер, очевидное несоответствие между заявлениями руководства и президента появилось из-за того, что Милош Зенман применял более мягкую интерпретацию профессиональных значений. 

В правительстве подчеркнули, что президент, скорее всего, не учел различия между словами производства и тестирования.

В МИД Чехии утверждают, что нервно-паралитический вещество, о котором твердил Земан - А-230. Оно отличается от "Новичка", который применяли в Британии во время нападения на экс-шпиона Сергея Скрипача и его дочери, его не тестировал чешский Институт военных исследований в Брно.

В ведомстве добавили, что несколько миллилитров А-230 были сделаны, проанализированы и ликвидированы в институте Брно, чтобы понимать пути, как оберегаться против него. Институт в Брно действует с разрешения Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю наконец-то определил дозу примененного при отравлении Скрипалей вещества.


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