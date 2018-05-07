13:16 07.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Научная организация труда ведет к развитию экономики, - Рогожин

Основная философия бережливого производства – это работа со всевозможными потерями, которые необходимо искоренить. Тогда это оптимизирует производство, приведет к конкурентности продукта и снизит его стоимость.

Эксклюзив: Научная организация труда ведет к развитию экономики, - Рогожин

Интересно, что эта философия появилась в СССР в далекие 60-е годы под название НОТ – научная организация труда и в то время к нам приезжали японцы перенимать опыт. Теперь Япония – лидер бережливого производства в мире, о чем свидетельствует ее экономика,  говорит эксперт Максим Рогожин в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".

"Что мешает нам достичь результата – это лень, отсутствие системности и тогда надо начинать с себя. Для чего необходимо сокращать потери в производстве? В первую очередь, для того, чтобы мы научились продуктивно производить продукцию. Необходимо добиваться увеличения добавленной стоимости, прежде всего. Если до внедрения бережливого производства на предприятии, добавленная стоимость или продуктивность производства составляла 15% рабочего времени, то после внедрения бережливого производства и искоренения всех потерь она вырастет до 50% и выше", — отметил эксперт. Если твои сотрудники ходят на работу, это еще не означает, что они продуктивно работают, замечает Максим Рогожин. "На самом деле, добавленная стоимость продукции – это, условно говоря, когда фреза врезается в заготовку. Все остальное – потери. Необходимо структурировать производство на всех этапах. Это позволяет экономить время и деньги, и дает лучший результат в виде добавленной стоимости", — заявил М.Рогожин.


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