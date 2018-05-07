Боевики продолжают блокировать въезд ОБСЕ на территорию ОРДЛО

Об этом передает пресс-служба миссии.

В официальном отчете говорится, что группа вооруженных мужчин в количество 2 человек остановила патруль Миссии на автодороге М03 возле н.п.Дебальцево (58 км северо-восточнее Донецка) заявив, что в этом районе ведутся работы по разминированию. Примерно через 90 минут патрулю СММ позволили проехать дальше, однако в сопровождении автомобиля боевиков.

Кроме того, сотрудникам ОБСЕ выдали дорожную карту движения по безопасному пути по терртории ОРДЛО.

Напомним, что недавно произошла первая встреча Александра Хуга, известного как заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и главы незаконного объединения ЛНР Леонидом Пасечником. Еврочиновник сетовал на вмешательство боевиков ДНР-ЛРН работе мониторинговой миссии, о деятельности которых прописано в пунктах Минских соглашениях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", мандат специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлили до 31 марта 2019 года.