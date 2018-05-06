16:16 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне проведения ООС боевые подразделения приведены в полную боевую готовность

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ о полной мобилизации и готовности войск вдоль всей линии разграничения. 

В зоне проведения ООС боевые подразделения приведены в полную боевую готовность

Сообщается, что Наев провел проверку состояния боевой готовности тяжелой техники, которая находится в тылу ООС, а также встретился с бойцами оперативной группировки "Восток". Командующий заслушал отчет командиров об организации всестороннего обеспечения воинских частей вдоль линии разграничения.

Наев предупредил украинских защитников о том, что нужно быть готовым к отражению атаки в любой момент, так как за последние две недели боевики значительно увеличили количество обстрелов позиций ВСУ. НАпомним, что командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", неделю назад глава украинского государства Петр Порошенко официально заявил о начале роботы операции Объединенных сил ООС) на востоке нашей страны. 


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