В зоне проведения ООС боевые подразделения приведены в полную боевую готовность

Сообщается, что Наев провел проверку состояния боевой готовности тяжелой техники, которая находится в тылу ООС, а также встретился с бойцами оперативной группировки "Восток". Командующий заслушал отчет командиров об организации всестороннего обеспечения воинских частей вдоль линии разграничения.

Наев предупредил украинских защитников о том, что нужно быть готовым к отражению атаки в любой момент, так как за последние две недели боевики значительно увеличили количество обстрелов позиций ВСУ. НАпомним, что командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", неделю назад глава украинского государства Петр Порошенко официально заявил о начале роботы операции Объединенных сил ООС) на востоке нашей страны.