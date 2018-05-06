09:25 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине постепенно спадает феноменальная жара

Сегодня, 6 мая по всей территории страны ожидается снижение температуры воздуха. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

В Украине постепенно спадает феноменальная жара

В западных областях сегодня сухо и без осадков, температура воздуха днем прогреется до 21-24 градусов тепла. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум составит до 24 градусов с плюсом.

Существенные осадки маловероятны на юге и востоке, температура воздуха 25-27 градусов выше нуля ожидается в Донецкой и Луганской областях. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 22 тепла. На юге Украины - сухо и жарко. Температура воздуха днем ​​прогреется до 26-29. 

В столице сегодня солнечно и без осадков, температура воздуха днем поднимется до плюс 23 градусов. На остальной территории Украины пройдут локальные грозовые дожди.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцев предупредили о резкой смене погоды.


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