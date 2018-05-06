23:47 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100193291:Polishuk

В Харькове полиция задержала группу людей, напавших на участника АТО в Киеве - ФОТО

В воскресенье, 6 мая, сотрудники Службы безопасности Украины в Харькове задержали группу лиц, которые напали в Киеве на участника антитеррористической операции Дмитрия Иващенка.

В Харькове полиция задержала группу людей, напавших на участника АТО в Киеве - ФОТО

Как заявила представитель Национальной полиции Украины в Харьковской области Елена Бараник, она подтверждает информацию о том, что сегодня действительно произошло задержание.

Велись первоочередные следственные действия. Но уголовное производство находится в полиции. Уже открыто уголовное дело, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 2 мая 2018 года во время драки ранили участника АТО Дмитрия Иващенка - позывной "Вербич". Мужчина проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе подорвались украинские военные, один погибший, двое ранены ГПУ в ближайшее время подаст запрос в Азербайджан об экстрадиции четвертого подозреваемого в нападении на Найема, - Енин В первые дни мая в Киеве побит новый рекорд На Черкассы обрушился сильный град - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив