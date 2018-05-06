В Харькове полиция задержала группу людей, напавших на участника АТО в Киеве - ФОТО

Как заявила представитель Национальной полиции Украины в Харьковской области Елена Бараник, она подтверждает информацию о том, что сегодня действительно произошло задержание.

Велись первоочередные следственные действия. Но уголовное производство находится в полиции. Уже открыто уголовное дело, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 2 мая 2018 года во время драки ранили участника АТО Дмитрия Иващенка - позывной "Вербич". Мужчина проходил по улице и почувствовал удар в спину. Обернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаное ранение спины