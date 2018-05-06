20:54 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в четырех областях Украины

До конца сегодняшнего дня воскресенья, 6 мая, в четырех областях Украины резко ухудшатся погодные условия.

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в четырех областях Украины

Синоптики ожидают грозы и порывы ветра. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях порывы ветра могут достигать 19-24 метров на секунду, а грозы могут сопровождаться градом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, 6 мая по всей территории страны ожидается снижение температуры воздуха. Об этом передает Украинский гидрометцентр. В западных областях сегодня сухо и без осадков, температура воздуха днем прогреется до 21-24 градусов тепла. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум составит до 24 градусов с плюсом.


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