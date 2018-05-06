Парижане вышли на массовые акции протеста - ФОТО

Сообщается, что люди недовольны экономическими реформами кабинета Макрона, его социальной политикой и участием в сирийском конфликте. Основная критика выливается на французского президента из-за намерений правительства провести реформу в сфере железнодорожного транспорта.

Люди требуют от правительства пересмотреть их заработные платы, а также отказаться от новой инфраструктурной реформы, которая предусматривает сокращение сотрудников и уменьшение влияний профсоюзных организаций на рабочих.

Акции протеста также перекинулись на города Тулуза и Бордо, а парижский формат начался масштабным пикником.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по всей территории России проходят массовые акции протестов, направленные против инаугурации президента страны Владимира Путина.