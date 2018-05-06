10:55 06.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Не я люблю деньги, а они меня: Порошенко поделился своими взглядами на материальные ценности

Президент Петр Порошенко утверждает, что в Украине закон будет одинаковым и для рабочего, и для олигарха. Об этом в интервью он поделился с журналистами немецкого издания Focus.

Не я люблю деньги, а они меня: Порошенко поделился своими взглядами на материальные ценности

По его словам, не стоит разрушать никакие олигархические структуры, ведь в Украине их просто нет. Более, того существует группа бизнесменов, которая косвенно заинтересована в дискредитации президентского имени и действующих властей. На вопрос о "любви к деньгам" Порошенко ответил довольно сдержанно заявив, что он никогда не занимался тем, чтобы в своей жизни главной целью ставить долларовые банкноты.

На первом месте у Порошенко, как признался он сам, сейчас стоит политика, и он будет готов отдать жизнь, чтобы сделать все зависящее от него для роста и благодетели украинского народа.

"Ни один олигарх не может надеяться на привилегии. Наоборот. Меня атакуют некоторые олигархи", - подытожил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко предупредил лидеров европейских государств о том, что Москва будет использовать Чемпионат мира по футболу в пропагандистских целях. 


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