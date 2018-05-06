Не я люблю деньги, а они меня: Порошенко поделился своими взглядами на материальные ценности

По его словам, не стоит разрушать никакие олигархические структуры, ведь в Украине их просто нет. Более, того существует группа бизнесменов, которая косвенно заинтересована в дискредитации президентского имени и действующих властей. На вопрос о "любви к деньгам" Порошенко ответил довольно сдержанно заявив, что он никогда не занимался тем, чтобы в своей жизни главной целью ставить долларовые банкноты.

На первом месте у Порошенко, как признался он сам, сейчас стоит политика, и он будет готов отдать жизнь, чтобы сделать все зависящее от него для роста и благодетели украинского народа.

"Ни один олигарх не может надеяться на привилегии. Наоборот. Меня атакуют некоторые олигархи", - подытожил украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко предупредил лидеров европейских государств о том, что Москва будет использовать Чемпионат мира по футболу в пропагандистских целях.