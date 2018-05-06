03:00 06.05.2018 | Общество | Новости
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NASA показали первую марсианскую ракету с квантовым двигателем

Американская космическая компания NASA запустило очередную ракету на орбиту Марса. Об этом передает пресс-служба исследовательской космической организации.

NASA показали первую марсианскую ракету с квантовым двигателем

Ракета успешно стартовала с площадки Atlas V United Launch Alliance на Марс. InSight. Специалисты утверждают, что это первая в мире миссия по изучению сердца Марса с использованием квантового двигателя, управляемого искусственным интеллектом. 

Новый проект будет направлен на изучение внутренней части планеты, измеряя ее тепловую мощность и слушая звуки, которые являются результатом сейсмических событий, подобным землетрясениям на Земле. Ракетоноситель достигнет планеты через 8 месяцев, а приземление на поверхность "красной планеты" займет еще две недели.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно астронавты NASA решили прекратить проект лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисков водорода, кислорода и воды. 


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