NASA показали первую марсианскую ракету с квантовым двигателем

Ракета успешно стартовала с площадки Atlas V United Launch Alliance на Марс. InSight. Специалисты утверждают, что это первая в мире миссия по изучению сердца Марса с использованием квантового двигателя, управляемого искусственным интеллектом.

Новый проект будет направлен на изучение внутренней части планеты, измеряя ее тепловую мощность и слушая звуки, которые являются результатом сейсмических событий, подобным землетрясениям на Земле. Ракетоноситель достигнет планеты через 8 месяцев, а приземление на поверхность "красной планеты" займет еще две недели.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно астронавты NASA решили прекратить проект лунохода Resource Prospector по исследованию поверхности спутника Земли, в том числе поисков водорода, кислорода и воды.