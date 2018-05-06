22:47 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе подорвались украинские военные, один погибший, двое ранены

На Донбассе в воскресенье, 6 мая, в районе проведения Операции объединенных сил на мине подорвались украинские военные.

На Донбассе подорвались украинские военные, один погибший, двое ранены

В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще два получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные штаб ООС, взрыв произошел во время патрулирования района обороны.

Группа военнослужащих механизированного батальона, которые действует на Горловском направлении, попала в засаду. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены.

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которой боевиками диверсионной разведывательной группы был открыт огонь.

Вместе с тем резервная группа начала преследования противника и уничтожила трех боевиков. Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность,- заверили в штабе.

Напомним, на Донбассе сегодня российско-террористические войска дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области.


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