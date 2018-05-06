18:13 06.05.2018 | Общество | Новости
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Илон Маск решил сменить свое предпринимательское амплуа

 Разработчик и директор SpaceX и Tesla Илон Маск решил открыть свой магазин со сладостями. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Илон Маск решил сменить свое предпринимательское амплуа

Сообщается, что в последнее время Илон постоянно терпер нападки от акционеров космической компании SpaceX, которые были недовольны результатами запуска его проекта, направленного на распространение интернет-сети вокруг всего земного шара. Маск решил вложить часть денег в более "понятный и простой" кондитерский бизнес. 

Он заверил своих сторонников и почитателей, что также серьезно будет и много работать, чтобы его компания стала успешной. Бизнесмен пообещал привлечь к проекту около 50 млн долларов начального капитала, а сама фабрика, по его задуму, будет специализироваться на производстве жевательных конфет.

"Я открываю кондитерскую компанию, и она будет замечательной", - подытожил Маск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно акционеры Tesla приняли решение лишить гендиректора компании Илона Маска фиксированной зарплаты сроком на десять лет.


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