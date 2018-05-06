21:59 06.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ в ближайшее время подаст запрос в Азербайджан об экстрадиции четвертого подозреваемого в нападении на Найема, - Енин

В ближайшие дни Генеральная прокуратура Украины подаст запрос в Азербайджан по экстрадиции четвертого подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема - Магомеда Саитова.

ГПУ в ближайшее время подаст запрос в Азербайджан об экстрадиции четвертого подозреваемого в нападении на Найема, - Енин

Сейчас прокуратура занимается этим вопросом. Об этом в воскресенье, 6 мая, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Он также заверил, что ГПУ тесно контактирует с азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что намерены требовать выдачи Саитова. Енин также напомнил, что в связи с этим прокуратура обратилась с запросом о задержании и взятии под стражу Саитова.

Запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей, - уточнил Енин, добавив, что процесс экстрадиции, как правило, длится несколько месяцев.

Напомним, 30 апреля в центре Киева в районе Бессарабской площади автомобиль Mercedes подрезал машину Найема. На месте возник конфликт и драка, в результате чего нардепу сломали челюсть. По подозрению в нападении задержали троих мужчин.

Как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киева отказался помещать троих подозреваемых в избиении народного депутата Мустафы Найема под стражу.


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