05:00 06.05.2018 | Общество | Новости
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Фанаты "Звездных войн" смогут посетить планеты из фильма на Земле

Британский аэропорт Хитроу опубликовал график рейсов на космические планеты из легендарной киновселенной "Звездные войны". Об этом передает пресс-служба аэропорта.

Фанаты

Сообщается, что руководство аэропорта решило оригинальным образом отметить годовщину выхода на экраны легендарного фильма Джорджа Лукаса "Звездные войны". Теперь на табло появилась информация о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти.

Для заядлых любителей ленты операторы аэропорта могут объявить о том, что рейс к планете Хот задержан - уборка снега на взлетной полосе, на планету Джакку не получится добраться из-за песчаного шторма, а на планете Кашиик стоит ждать дополнительного осмотра, если у вас с собой арбалет.

Разумеется, что реальных рейсов компания авиаперевозчик осуществлять не будет, однако почувствовать себя на минутку джедаем или штурмовиком в годовщину выхода фильма всегда приятно, говорится на официальном сайте компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США режиссеры взялись за съемку ленты о пути президента страны Дональда Трампа к власти.


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