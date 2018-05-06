Фанаты "Звездных войн" смогут посетить планеты из фильма на Земле

Сообщается, что руководство аэропорта решило оригинальным образом отметить годовщину выхода на экраны легендарного фильма Джорджа Лукаса "Звездные войны". Теперь на табло появилась информация о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти.

Для заядлых любителей ленты операторы аэропорта могут объявить о том, что рейс к планете Хот задержан - уборка снега на взлетной полосе, на планету Джакку не получится добраться из-за песчаного шторма, а на планете Кашиик стоит ждать дополнительного осмотра, если у вас с собой арбалет.

Разумеется, что реальных рейсов компания авиаперевозчик осуществлять не будет, однако почувствовать себя на минутку джедаем или штурмовиком в годовщину выхода фильма всегда приятно, говорится на официальном сайте компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США режиссеры взялись за съемку ленты о пути президента страны Дональда Трампа к власти.