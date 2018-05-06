Есть ли голоса в космосе - американские ученые говорят нам "ДА" - ВИДЕО

Специалисты университета разработали компьютерную программу, которая способна трансформировать математические алгоритмы в звуки музыки, данные о движении газовых облаков в космосе в галактике Млечный путь.

Руководитель проекта американский астроном Марк Хейер утверждает, что при помощи такого оборудования можно составлять целые симфонии, которые создает "космический оркестр". Программа работает очень просто - чем больше интенсивность газа, тем длиннее нотой он обозначается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на этих выходных люди из разных уголков планеты смогут наблюдать за редким космическим явлением - метеоритным дождем Эта-Аквариды.