Есть ли голоса в космосе - американские ученые говорят нам "ДА" - ВИДЕО
Американские астрономы при помощи специального оборудования превратили в музыку движение межзвездных газовых облаков. Об этом передает пресс-служба американского университета Массачусетса.
Специалисты университета разработали компьютерную программу, которая способна трансформировать математические алгоритмы в звуки музыки, данные о движении газовых облаков в космосе в галактике Млечный путь.
Руководитель проекта американский астроном Марк Хейер утверждает, что при помощи такого оборудования можно составлять целые симфонии, которые создает "космический оркестр". Программа работает очень просто - чем больше интенсивность газа, тем длиннее нотой он обозначается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", на этих выходных люди из разных уголков планеты смогут наблюдать за редким космическим явлением - метеоритным дождем Эта-Аквариды.