01:00 06.05.2018 | Общество | Новости
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Есть ли голоса в космосе - американские ученые говорят нам "ДА" - ВИДЕО

Американские астрономы при помощи специального оборудования превратили в музыку движение межзвездных газовых облаков. Об этом передает пресс-служба американского университета Массачусетса.

Есть ли голоса в космосе - американские ученые говорят нам

Специалисты университета разработали компьютерную программу, которая способна трансформировать математические алгоритмы в звуки музыки, данные о движении газовых облаков в космосе в галактике Млечный путь. 

Руководитель проекта американский астроном Марк Хейер утверждает, что при помощи такого оборудования можно составлять целые симфонии, которые создает "космический оркестр". Программа работает очень просто - чем больше интенсивность газа, тем длиннее нотой он обозначается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на этих выходных люди из разных уголков планеты смогут наблюдать за редким космическим явлением - метеоритным дождем  Эта-Аквариды


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