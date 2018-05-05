14:52 05.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине стремительными темпами сокращается безработица

На сегодняшний день количество официально зарегистрированных безработных в Украине составляет 366,9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В Украине стремительными темпами сокращается безработица

Сообщается, что в сравнении с прошлым годом апреля месяца количество безработных составляло на 10 процентов больше, нежели в 2018 году. Увеличение колечетсва занятого населения связывают с межсезонными колебаниями и дополнительным предложением рынка новыми вакансиями. 

Таким образом, трудоспособная часть населения начинает естественно реагировать на спросом в подобных условиях рыночной экономики.

Стоит отметить, что в течении девяти месяцев 2017 года произошло сокращение количества и доли занятых в неформальном секторе экономики в пользу формального на 273 тысячи человек по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошлый год количество безработных, которые стоят на учете, стало меньше на 9 процентов.


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