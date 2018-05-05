В Украине сохраняется жаркая погода

В западных областях пройдут грозовые дожди, температура воздуха днем прогреется до 22-27 градусов тепла. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум составит до 25 градусов с плюсом.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 19-23 градусами с плюсом.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до отметки в 22-24 градусов тепла.

В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха 27-32 градуса выше нуля.

В столице сегодня солнечно и без осадков, температура воздуха днем подимется до плюс 26 градусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на этих выходных люди из разных уголков планеты смогут наблюдать за редким космическим явлением - метеоритным дождем Эта-Аквариды.